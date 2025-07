Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lindenberg (ots)

Am Dienstag, den 08.07.2025, gg. 15:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der B39 / K16 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Autofahrerin im Einmündungsbereich aus der Staatsstraße über die B39 in Richtung Lindenberg/K16 fahren. Hierbei übersah sie den von links aus Richtung Lambrecht kommenden bevorrechtigten Autofahrer. Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

