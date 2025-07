Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle

Neustadt/Weinstraße - Geinsheim (ots)

Am 08.07.2025 zwischen 07:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde auf der B39 bei Geinsheim auf Höhe des Sportplatzes durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt/W. eine Geschwindigkeitüberprüfung des Straßenverkehrs durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 78 Fahrzeuge gemessen, hiervon waren 24 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 130 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Der Fahrer muß mit einem Bußgeld in Höhe von 480 EUR, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem ignorierten fünf Fahrzeugführer das bestehende Überholverbot für Kraftfahrzeuge. Sie wurden entsprechend beanzeigt.

