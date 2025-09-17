Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Münzautomat

Edenkoben (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.09.2025) wurde der Münzautomat für die Toilettennutzung auf dem "Lätten-Parkplatz" in der Radeburger Straße komplett entwendet. Wieviele Münzen sich darin befanden ist unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Eventuelle Zeugen mögen sich bei der Polizei Edenkoben melden.

