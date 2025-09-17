PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Münzautomat

Edenkoben (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.09.2025) wurde der Münzautomat für die Toilettennutzung auf dem "Lätten-Parkplatz" in der Radeburger Straße komplett entwendet. Wieviele Münzen sich darin befanden ist unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Eventuelle Zeugen mögen sich bei der Polizei Edenkoben melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Jörg Dausch

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

