LPI-GTH: Telefontrickbetrug

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Zum Boxberg". Eine 40-jährige Fahrerin eines Hyundai sowie ein 64-jähriger Fahrer eines Honda Motorrades befuhren die L1027 in Richtung Boxberg. Als sich der Motorradfahrer im Überholvorgang befand, setzte die 40-Jährige ebenso zum Überholen an, wodurch es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Infolgedessen kam der 64 Jahre alte Mann von der Fahrbahn ab und auf einem ...

