Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hydrauliköl verursacht Verkehrsbehinderung

Edesheim (ots)

Gestern Morgen, 16.09.2025, gegen 06.15 Uhr, verursachte ein Schaden an der Hydraulik eines Vollernters eine größere Verkehrsbehinderung in der Staatsstraße. Auf einer Länge von 25 Metern befand sich Hydrauliköl auf der Fahrbahn, weshalb es zunächst mit Bindemittel und dann von einer Spezialfirma gereinigt werden musste. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen, weshalb der Verkehr in diesem Bereich für ca. 1,5 Stunden geregelt werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell