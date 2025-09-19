Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Mal Fahrradfahrer übersehen

Landau (ots)

Am 18.09.2025 kam es zu zwei Unfällen im Stadtgebiet Landau, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden. Gegen 15:05 Uhr übersah eine 46-jährige VW-Fahrerin im Kreisverkehr Haardtstraße / Zeppelinstraße einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 68-jährigen Fahrradfahrer, sodass es zum Unfall kam. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer die Zweibrücker Straße und wollte nach links in die Robert-Koch-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 64-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. In beiden Fällen wurden die Fahrradfahrer leicht verletzt. Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet.

