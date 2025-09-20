Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Obst - und Gemüsehandel - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht auf Freitag (19.09.2025) zwischen 1 Uhr und 2 Uhr brachen Unbekannte in einen Obst- und Gemüsehandel in der Marktstraße in Landau ein. In dem Geschäft wurde aus den Kassen Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag etwas Verdächtiges in der Marktstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau, unter Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

