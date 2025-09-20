PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Obst - und Gemüsehandel - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht auf Freitag (19.09.2025) zwischen 1 Uhr und 2 Uhr brachen Unbekannte in einen Obst- und Gemüsehandel in der Marktstraße in Landau ein. In dem Geschäft wurde aus den Kassen Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag etwas Verdächtiges in der Marktstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau, unter Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren