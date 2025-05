POL-VIE: 250528 Nettetal: Vermisster Senior mit Pkw unterwegs - Polizei sucht mit Bild - NACHTRAG: Person in Tschechien angetroffen

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am Montagabend, in der Zeit zwischen 20.00 und 22.40 Uhr, stahlen Unbekannte vom Waldparkplatz zwischen Waldniel und Lüttelforst an der L 371 einen 3-er BMW von Baujahr 1993. Der aufwendig in grün und schwarz lackierte BMW hat ein VIE- Kennzeichen, weiße "Flammen" an den Seiten und weiße Felgen. Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken ...

