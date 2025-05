Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Diebstähle an und aus Kraftfahrzeugen

Kreis Viersen (ots)

Am Wochenende kam es in mehreren Kommunen zu Kfz-Aufbrüchen. In vielen Fällen hatten es der oder die Täter auf Werkzeuge abgesehen. Von Freitag auf Samstag wurden uns folgende Taten angezeigt: In Kempen auf der Söderblomstraße, auf dem Hooghe Weg und auf der Wilmiusstraße. Von Samstag auf Sonntag kam es zu Taten in Viersen auf der Süchtelner Straße und in Schwalmtal-Amern auf dem Finkenweg. Aber auch sonst kommt es immer wieder zu Pkw-Aufbrüchen. Bekleidung, Handtaschen oder Rucksäcke können, wenn sie offen im Fahrzeug liegen, Tatanreize für Langfinger sein. Deswegen: Lassen Sie keine Taschen oder Rucksäcke offen im Pkw liegen. Nutzen Sie eine abschließbare Garage für Ihr Fahrzeug oder stellen Sie das Fahrzeug an gut beleuchteten Straßen ab. Wer mit dem Gedanken spielt, nachträglich eine Alarmanlage einbauen zu lassen, kann sich in seiner Fachwerkstatt beraten lassen. Weitere Präventionstipps gibt es online unter https://www.polizei-beratung.de/ Zu den oben genannten Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 2 in Dülken und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (558)

