Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall mit Radlader - Viersener wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Montag gegen 16.20 Uhr fuhr ein 60-jähriger Viersener mit seinem Kleinkraftrad auf der Hohe Buschstraße in Viersen. Als er an einer Baustelle einen kleinen Radlader passierte, scherte dieser nach aktuellem Stand nach links aus und traf mit der Schaufel oder dem linken Vorderrad leicht das Kleinkraftrad. Der Viersener verlor die Kontrolle über seinen Roller und stürzte in der Folge auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der 27-jährige Bagger-Führer aus Horstmar offenbar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Demensprechend wird auch gegen die Firma ermittelt, wegen des Verdachts des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an. /wg (557)

