Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Aufmerksamer Zeuge verhindert möglichen Betrugsversuch in Elmpt - Polizei warnt vor Betrugs-Masche

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Freitagabend kam es in Elmpt vermutlich zu einem versuchten Betrug, der durch das Eingreifen eines aufmerksamen Zeugen verhindert werden konnte. Gegen 21 Uhr fuhr der Zeuge an einer Baustelle in der Poststraße vorbei und bemerkte einen Radlader, der von einer Frau gefahren wurde. Da er einen Mitarbeiter der Baustelle persönlich kennt, informierte er diesen umgehend. Anschließend sprach er die Frau direkt an, woraufhin sie flüchtete. Kurz darauf erschien ein weiterer Mann an der Baustelle. Er erklärte, über ein Online-Verkaufsportal den Radlader gekauft zu haben. Der Kontakt sei über eine Frau zustande gekommen, die das Fahrzeug dort inseriert habe. Dem Baustellenmitarbeiter war jedoch weder ein solcher Verkauf noch eine Frau welche den Radlader verkaufen sollte bekannt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Kleidung, korpulente Statur. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall warnt die Polizei vor einer betrügerischen Masche beim Online-Verkauf von Baumaschinen und Fahrzeugen. Seien Sie besonders wachsam bei auffallend günstigen Angeboten. Vereinbaren Sie keine Abholtermine an Baustellen oder abgelegenen Orten - insbesondere nicht zu später Stunde - und nehmen Sie stets eine Begleitperson mit. Dank der Aufmerksamkeit des Zeugen konnte in diesem Fall ein Schaden verhindert werden. Wer Hinweise zu der beschriebenen Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (554)

