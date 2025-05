Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Diebstahl auf Friedhof - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Brüggen-Bracht (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen Unbekannte vom Brachter Friedhof an der Breyeller Straße mehrere Schalen, Vasen und auch eine Statue aus Bronze. Die Gegenstände waren teils mit Schrauben gesichert. Ein Zeuge hatte am Freitagabend gegen 18.45 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf dem Friedhof beobachtet, die nicht näher beschrieben werden könnte. Waren Sie auch am Freitagabend auf dem Friedhof und können weitere Angaben zu Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (553)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell