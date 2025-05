Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Mann greift einen Passanten und anschließend Polizeibeamte körperlich an

Kempen (ots)

Ein 29-Jähriger beleidigte einen 30-jährigen Mann, schlug diesem anschließend ins Gesicht und flüchtete. Die Tathandlung konnte durch eine Videoaufzeichnung in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Der 29-Jährige konnte auf seiner Flucht von eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und die Personalien gesichert werden. Während dieser Maßnahmen beleidigte der 29-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten und griff diese sogar körperlich an. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, er muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /cm (555)

