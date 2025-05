Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kioskeinbruch - wer hat etwas mitbekommen?

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwischen 1.45 und 2.30 Uhr Unbekannte in einen Kiosk am Lindenplatz in Süchteln eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld, Vapes und Zigaretten. Der oder die Täter hebelten Rollladen und eine Tür auf und durchsuchten dann den Verkaufsraum. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den Lindenplatz in Süchteln in der Nacht von Sonntag auf Montag nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (556)

