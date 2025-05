Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Brände mit Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.05.2025:

Schwalmstadt/Melsungen

Von Donnerstag auf Freitag kam es im Landkreis zu zwei Bränden, bei denen jeweils Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 18:10 Uhr wurde der Polizei in Schwalmstadt eine brennende Hecke im Frankenberger Weg in Schwalmstadt-Treysa gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Gartenhecke bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen ist an der etwa acht Meter langen Hecke ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Am Freitagmorgen gegen 00:50 Uhr geriet ein Wohnwagen auf einem Campingplatz in der Brückenstraße in Malsfeld-Beiseförth in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Beiseförth konnte den Wohnwagen, in dem sich nach ersten Erkenntnissen lediglich Geräte befanden, zügig löschen. Durch den Brand wurden außerdem mehrere Zaunelemente eines Holzzaunes in Mitleidenschaft gezogen und ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell