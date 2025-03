Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Heiligenrode: Raub auf Tankstelle

Kassel (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde kurz nach 15.00 Uhr eine Tankstelle in der Niestetalstraße in Heiligenrode ausgeraubt. Der Täter betrat die Tankstelle und forderte von dem Angestellten unter Vorhalt einer Pistole die Einnahmen aus der Kasse. Nachdem er diese ausgehändigt bekommen hatte, verließ er zügig die Räumlichkeiten in Richtung Ortsmitte. Der Täter ist ca. 185 cm groß und trug bei der Tatausführung eine dunkle Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie eine dunkle Hose. Weiterhin hatte er einen dunklen Rucksack auf seinem Rücken.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Peter Bott

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell