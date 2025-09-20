PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht mit dem Auto unterwegs

POL-PDLD: Berauscht mit dem Auto unterwegs
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 19 Jahre alter, Schlangenlinien fahrender Autofahrer aus dem Rheinland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug fest und entdeckten einen halb gerauchten Joint, welcher auf dem Beifahrersitz lag. Da ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC anschlug, wurde dem 19-jährigen Rheinländer eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Wickhüller, PHK
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:53

    POL-PDLD: Verkehrsschild mehrfach beschädigt - Zeugen gesucht

    Rülzheim (ots) - Am Dienstag, den 16.09.2025, wurde in den Abendstunden ein Verkehrsschild im Bereich der Hoppelgasse beschädigt. Nachdem das Schild wieder in Stand gesetzt wurde, beschädigten unbekannte Personen es am Abend des 17.09.2025 erneut. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 06:18

    POL-PDLD: Landau - Zwei Mal Fahrradfahrer übersehen

    Landau (ots) - Am 18.09.2025 kam es zu zwei Unfällen im Stadtgebiet Landau, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden. Gegen 15:05 Uhr übersah eine 46-jährige VW-Fahrerin im Kreisverkehr Haardtstraße / Zeppelinstraße einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 68-jährigen Fahrradfahrer, sodass es zum Unfall kam. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer die Zweibrücker Straße und wollte nach links in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren