Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 19 Jahre alter, Schlangenlinien fahrender Autofahrer aus dem Rheinland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug fest und entdeckten einen halb gerauchten Joint, welcher auf dem Beifahrersitz lag. Da ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC anschlug, wurde dem 19-jährigen Rheinländer eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell