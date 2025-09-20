PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter gestohlen

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, zwischen 15 und 20:00 Uhr, wurde im Bereich des Bahnhofes Germersheim Mitte/Rhein ein E-Scooter mit einem Schloss durch unbekannte Täter entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

