Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. KN) - Unfallflucht in der Friedich-Werber-Straße, Polizei sucht Zeugen

Radolfzell / Lkr. KN (ots)

Am Dienstag (16.09.25) ist es zwischen 09:00 und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Friedich-Werber-Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug im genannten Zeitraum einen geparkten Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Radolfzell unter 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell