POL-KN: (Rottweil) - VW Mutlivan in der Königstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (15.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter in der Königstraße einen schwarzen VW Multivan zerkratzt.

Zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr zog der Täter offenbar mit einem spitzen Gegenstand mehrere Wellenlinien von der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel und beschädigte den Lack bis auf die Grundierung.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Königstraße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

