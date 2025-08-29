Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche flüchten nach Diebstahl - Hubschrauber im Einsatz

Hamm-Herringen (ots)

Am Freitag, 29. August, entwendeten zwei 14-jährige Jugendliche aus Hamm einen Aufsitzrasenmäher von einem Friedhof in Hamm-Herringen.

Gegen 11 Uhr setzten sich die beiden Schüler an der Straße "An der Falkschule" auf die Zugmaschine und fuhren damit vom Friedhofsgelände. Nachdem der Aufsitzrasenmäher mit einem Brückengeländer kollidiert war, flüchteten die Jugendlichen zunächst unerkannt zu Fuß.

Im Rahmen der weiteren Fahndung und Ermittlungen konnten die Jugendlichen angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden. Gegen beide Personen wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls von Kraftwagen eingeleitet.

Am Aufsitzrasenmäher entstand leichter Sachschaden. Das Brückengeländer ist nicht beschädigt worden.

Da zu Beginn des polizeilichen Einsatzes davon ausgegangen wurde, dass es sich bei dem entwendeten Fahrzeug um einen Traktor handelt, wurde zwischenzeitlich ein Polizeihubschrauber zur Fahndung hinzugezogen.(rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell