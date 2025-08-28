Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto landet gegen Baum

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 27. August, verletzte sich eine 26-jährige Beifahrerin leicht, als das Auto gegen einen Baum prallte.

Ein 34-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße Im Landwehrwinkel und wollte nach links in den Frielicker Weg abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 38-jährigen VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen auf den rechten Gehweg geschleudert und landete gegen einen Baum.

Ein Rettungswagen brachte die Beifahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Es entstand ein Schaden von zirka 9.000 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell