Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Papiertonnenbrand gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Bislang unbekannte Brandstifter zündeten am Donnerstag, 28. August, gegen 00:10 Uhr mehrere Papiertonnen an der Albert-Schweitzer-Straße an. Ein Anwohner bemerkte die brennenden Tonnen gegen Mitternacht in Höhe der Hausnummern 24 und 26 und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Hamm löschte die Flammen, es entstand Sachschaden. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell