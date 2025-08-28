Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicherer Schulweg - Polizei und Verkehrswacht zum Schulstart an der Hermann-Gmeiner-Grundschule

Bild-Infos

Download

Hamm-Herringen (ots)

Zum heutigen Schulstart waren Beamtinnen der Verkehrsunfallprävention gemeinsam mit der Verkehrswacht Hamm e.V. an der Hermann-Gmeiner-Grundschule am Bonifatiusweg im Einsatz. Ziel der Aktion war es, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg zu unterstützen und die Eltern wie auch andere Verkehrsteilnehmende für die besondere Situation zum Schulbeginn zu sensibilisieren.

Mit sichtbarer Freude nahmen die Kinder - ebenso wie ihre Eltern - die Begrüßung durch die Schulleiterin Frau Petra Grünendahl und anschließenden Worten von Polizeihauptkommissarin Bianca Widera entgegen. Dabei konnten viele leuchtende Augen beobachtet werden. Als kleine Aufmerksamkeit erhielten die Erstklässler reflektierende Turnbeutel, die nicht nur praktisch im Alltag genutzt werden können, sondern zugleich zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr beitragen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, in den kommenden Wochen rund um die Schulen besonders aufmerksam zu sein, die Geschwindigkeit anzupassen und stets mit dem unerwarteten Verhalten von Kindern zu rechnen. Gemeinsam mit starken Partnern wie der Verkehrswacht setzt sich die Polizei dafür ein, dass die jüngsten Verkehrsteilnehmenden ihren Schulweg sicher bewältigen können. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell