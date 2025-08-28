PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicherer Schulweg - Polizei und Verkehrswacht zum Schulstart an der Hermann-Gmeiner-Grundschule

POL-HAM: Sicherer Schulweg - Polizei und Verkehrswacht zum Schulstart an der Hermann-Gmeiner-Grundschule
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm-Herringen (ots)

Zum heutigen Schulstart waren Beamtinnen der Verkehrsunfallprävention gemeinsam mit der Verkehrswacht Hamm e.V. an der Hermann-Gmeiner-Grundschule am Bonifatiusweg im Einsatz. Ziel der Aktion war es, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg zu unterstützen und die Eltern wie auch andere Verkehrsteilnehmende für die besondere Situation zum Schulbeginn zu sensibilisieren.

Mit sichtbarer Freude nahmen die Kinder - ebenso wie ihre Eltern - die Begrüßung durch die Schulleiterin Frau Petra Grünendahl und anschließenden Worten von Polizeihauptkommissarin Bianca Widera entgegen. Dabei konnten viele leuchtende Augen beobachtet werden. Als kleine Aufmerksamkeit erhielten die Erstklässler reflektierende Turnbeutel, die nicht nur praktisch im Alltag genutzt werden können, sondern zugleich zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr beitragen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, in den kommenden Wochen rund um die Schulen besonders aufmerksam zu sein, die Geschwindigkeit anzupassen und stets mit dem unerwarteten Verhalten von Kindern zu rechnen. Gemeinsam mit starken Partnern wie der Verkehrswacht setzt sich die Polizei dafür ein, dass die jüngsten Verkehrsteilnehmenden ihren Schulweg sicher bewältigen können. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 09:35

    POL-HAM: 34-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 34-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 26. August, gegen 12.10 Uhr auf dem Caldenhofer Weg leicht. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Caldenhofer Weg und beabsichtigte in Höhe der Dahlienstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei überholte ihn der 34-jährige Motorradfahrer von links, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Zudem ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:31

    POL-HAM: Fahrradunfall auf der Münsterstraße

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 35-jähriger Radfahrer zog sich am Dienstag, 26. August gegen 17 Uhr bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu. Der Hammer befuhr die Münsterstraße. In Höhe der Straße "Op'n Spitol" löste sich die Kette seines Fahrrads, wodurch der Mann stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:15

    POL-HAM: BMW 440i vom Karl-Mecklenbrauck-Weg entwendet

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein BMW 440i wurde in der Nacht von Montag, 25. August, auf Dienstag, 26. August, vor einem Einfamilienhaus am Karl-Mecklenbrauck-Weg entwendet. Das orangene Fahrzeug mit Hammer Kennzeichen war auf einem Stellplatz vor dem Haus geparkt. Die Polizei Hamm bittet um Hinweise auf den gestohlenen BMW sowie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die in Tatortnähe aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren