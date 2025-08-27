Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 34-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 26. August, gegen 12.10 Uhr auf dem Caldenhofer Weg leicht.

Ein 66-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Caldenhofer Weg und beabsichtigte in Höhe der Dahlienstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei überholte ihn der 34-jährige Motorradfahrer von links, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Zudem konnte ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Ahlen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Pkw auf.

Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Hammer Krankenhaus. Der andere Motorradfahrer und der Audi-Fahrer blieben unverletzt. (bf)

