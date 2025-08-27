PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradunfall auf der Münsterstraße

Hamm-Heessen (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer zog sich am Dienstag, 26. August gegen 17 Uhr bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr die Münsterstraße. In Höhe der Straße "Op'n Spitol" löste sich die Kette seines Fahrrads, wodurch der Mann stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

  • 27.08.2025 – 08:15

    POL-HAM: BMW 440i vom Karl-Mecklenbrauck-Weg entwendet

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein BMW 440i wurde in der Nacht von Montag, 25. August, auf Dienstag, 26. August, vor einem Einfamilienhaus am Karl-Mecklenbrauck-Weg entwendet. Das orangene Fahrzeug mit Hammer Kennzeichen war auf einem Stellplatz vor dem Haus geparkt. Die Polizei Hamm bittet um Hinweise auf den gestohlenen BMW sowie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die in Tatortnähe aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 ...

  • 26.08.2025 – 14:25

    POL-HAM: Nach Kellereinbruch: 49-Jähriger soll Haftrichter vorgeführt werden

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem ein 49-jähriger Mann aus Unna am Dienstag, dem 26. August, gegen 1.26 Uhr, gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Reinköster-Straße eingebrochen war, soll er nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. In der Nacht zu Dienstag meldete sich eine Zeugin beim Notruf der Polizei ...

  • 26.08.2025 – 14:18

    POL-HAM: Elf Fahrräder bei Durchsuchung sichergestellt

    Hamm-Herringen (ots) - Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung an der Juffernbuschstraße konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Freitag, 22. August, unter anderem elf Fahrräder und einen E-Scooter sicherstellen. Drei der Fahrräder waren zur Fahndung ausgeschrieben, der Halter des E-Scooters konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Doch damit nicht genug, in der Wohnung konnten zudem Betäubungsmittel, verbotene ...

