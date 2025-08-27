Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradunfall auf der Münsterstraße

Hamm-Heessen (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer zog sich am Dienstag, 26. August gegen 17 Uhr bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr die Münsterstraße. In Höhe der Straße "Op'n Spitol" löste sich die Kette seines Fahrrads, wodurch der Mann stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

