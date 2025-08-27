Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW 440i vom Karl-Mecklenbrauck-Weg entwendet

Hamm-Uentrop (ots)

Ein BMW 440i wurde in der Nacht von Montag, 25. August, auf Dienstag, 26. August, vor einem Einfamilienhaus am Karl-Mecklenbrauck-Weg entwendet.

Das orangene Fahrzeug mit Hammer Kennzeichen war auf einem Stellplatz vor dem Haus geparkt.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise auf den gestohlenen BMW sowie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die in Tatortnähe aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell