Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bordell

Hamm-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 25. August, gegen 5.30 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einen Bordell an der Hafenstraße. Sie öffneten gewaltsam mehrere Räume sowie einen verschlossenen Schrank. Die Tatverdächtigen entwendeten Bargeld und Elektronikgeräte.

Der erste männliche Tatverdächtige ist zirka 1,90 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er eine Kappe, einen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe. Der zweite männliche Tatverdächtige ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und schwarz-weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

