Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl eines E-Scooters - Täter gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtige entwendete am Freitag, 22. August, gegen 11 Uhr einen E-Scooter an der Martin-Luther-Straße.

Das Fahrzeug war südlich der Bushaltestelle Alte Synagoge/ Markt an einem Fahrradabstellbügel angeschlossen.

Laut Zeugenaussagen ist der Dieb zwischen 40 und 45 Jahre alt, zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen blauen Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Zudem hatte er zwei schwarze Beutel bei sich.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell