PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter vor dem Maximare gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei junge Männer stahlen am Freitag, 22. August, gegen 19.50 Uhr einen E-Scooter an der Jürgen-Graef-Allee.

Die tatverdächtigen Männer konnten mit ihrem Diebesgut beim Verlassen des Maximare-Parkplatzes beobachtet werden. Sie sind zirka 17 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Ein Tatverdächtiger hat braune Locken und war dunkel gekleidet, der zweite Tatverdächtige hat schwarz gelocktes Haar und trug einen roten Pullover und eine schwarze Hose.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:35

    POL-HAM: Diebstahl eines E-Scooters - Täter gesucht

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtige entwendete am Freitag, 22. August, gegen 11 Uhr einen E-Scooter an der Martin-Luther-Straße. Das Fahrzeug war südlich der Bushaltestelle Alte Synagoge/ Markt an einem Fahrradabstellbügel angeschlossen. Laut Zeugenaussagen ist der Dieb zwischen 40 und 45 Jahre alt, zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er einen ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:34

    POL-HAM: 60-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Baumstraße leicht verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 60-jähriger VW-Fahrer verletzte sich am Sonntag, 24. August, an der Kreuzung Braamer Straße/Baumstraße leicht. Der Hammer befuhr gegen 19.20 Uhr die Braamer Straße in Richtung Norden. Zeitgleich bog ein 81-jähriger VW-Fahrer von der Baumstraße nach links in die Braamer Straße ab, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:34

    POL-HAM: Werkzeug aus Baustellencontainer entwendet

    Hamm-Heessen (ots) - Von einer Baustelle am Brökermersch entwendeten bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. August, 19.10 Uhr und Freitag, 22. August, 6.30 Uhr, Werkzeug aus zwei Containern. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Schlosses unbefugten Zutritt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um vier Rüttelstampfer des Herstellers Weber und drei Stihl-Trennschleifer im Gesamtwert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren