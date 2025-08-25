Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter vor dem Maximare gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei junge Männer stahlen am Freitag, 22. August, gegen 19.50 Uhr einen E-Scooter an der Jürgen-Graef-Allee.

Die tatverdächtigen Männer konnten mit ihrem Diebesgut beim Verlassen des Maximare-Parkplatzes beobachtet werden. Sie sind zirka 17 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Ein Tatverdächtiger hat braune Locken und war dunkel gekleidet, der zweite Tatverdächtige hat schwarz gelocktes Haar und trug einen roten Pullover und eine schwarze Hose.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

