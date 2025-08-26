PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Montag, 25. August, bei einem Vekehrsunfall an der Kreuzung Münsterstraße/Heessener Straße leichte Verletzungen zu.

Ein 51-jähriger Mazda-Fahrer befuhr gegen 18.15 Uhr die Heessener Straße auf dem Rechtsabbiegestreifen in Richtung Münsterstraße. Zeitgleich befuhr der E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

