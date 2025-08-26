Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elf Fahrräder bei Durchsuchung sichergestellt

Hamm-Herringen (ots)

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung an der Juffernbuschstraße konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Freitag, 22. August, unter anderem elf Fahrräder und einen E-Scooter sicherstellen. Drei der Fahrräder waren zur Fahndung ausgeschrieben, der Halter des E-Scooters konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Doch damit nicht genug, in der Wohnung konnten zudem Betäubungsmittel, verbotene Waffen und eine geladene PTB-Waffe sichergestellt werden. Gegen die Tatverdächtigen im Alter von 36 und 49 Jahren wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell