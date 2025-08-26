PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Kellereinbruch: 49-Jähriger soll Haftrichter vorgeführt werden

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem ein 49-jähriger Mann aus Unna am Dienstag, dem 26. August, gegen 1.26 Uhr, gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Reinköster-Straße eingebrochen war, soll er nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

In der Nacht zu Dienstag meldete sich eine Zeugin beim Notruf der Polizei und schilderte, dass sie den Einbruch in ihr Kellerabteil soeben über eine im Keller angebrachte Kamera mitverfolgen konnte. Das gesicherte Videomaterial sahen die schnell vor Ort erschienenen Einsatzkräfte ein.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte dazu, dass der 49-Jährige, der zuvor auf einem Fahrrad geflüchtet war, auf einem Innenhof an der Schillerstraße gestellt werden konnte.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei ihm einen Schraubendreher in der Hosentasche, eine mutmaßlich von ihm unterschlagene Debitkarte und im vorderen Fahrradkorb eine schwarze Sporttasche mit frisch gewaschener und gebügelter Wäsche.

Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann aus Unna kam vorläufig festgenommen ins Polizeigewahrsam und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

