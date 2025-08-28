Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dachstuhlbrand in Gaststätte

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, 27. August, kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einer Gaststätte an der Kerstheider Straße, in Höhe der Alten Landwehrstraße. Während durchgeführter Aufräum- und Reinigungsarbeiten entstand der Brand.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell