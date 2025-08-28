PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl durch falsche Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes

Hamm-Mitte (ots)

Zwei vermeintliche Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes bestahlen am Mittwochmorgen, 27. August eine 78-Jährige Seniorin in ihrer Wohnung an der Widumstraße.

Nachdem die zwei Frauen um Zutritt zur Wohnung baten, verwickelte die eine Frau die Bewohnerin in ein Gespräch. Die andere Frau ging kurz zur Toilette und entwendete in dieser Zeit eine Kette und ein Portemonnaie.

Kurze Zeit nach der Tat hoben die Täterinnen an einem Bankautomaten an der Weststraße einen geringen vierstelligen Betrag vom Konto der Seniorin ab.

Die Frauen waren zirka 1,70 Meter groß, von dünner Statur und hatten hellbraune Haare. Sie trugen weiße Kleidung und hatten allgemein ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei Hamm weist ausdrücklich darauf hin:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei 
     vorgelegtem Sperrriegel!
   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe!

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

