POL-HAM: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer
Hamm-Mitte (ots)
Ein 55-jähriger Radfahrer aus Hamm zog sich am Donnerstag, 28. August, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu.
Er befuhr gegen 19.30 Uhr den südlichen Radweg der Wilhelmstraße, um die Ampel an der Kreuzung Wilhelmstraße/Radbodstraße in Richtung Norden zu überqueren. Zeitgleich fuhr eine 62-jährige VW-Fahrerin aus Hamm die Radbodstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung bog sie nach links in die Wilhelmstraße ab. Im Bereich der Fußgängerüberquerung kam es zum Zusammenstoß.
Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)
