POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrmissachtung führt zu Unfall mit leicht verletzter Person

Mannheim (ots) - Am Dienstagabend um 21:40 Uhr befuhr eine 41-jährige Nissan-Fahrerin den rechten der beiden Fahrstreifen der Bismarckstraße in Fahrtrichtung des Barockschlosses. Auf Höhe des Quadrates L 6 beabsichtigte die 41-Jährige, nach rechts in die Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den geradeaus in Richtung Schloss fahrenden 40-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte zu ...

mehr