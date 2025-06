Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Das Hauptzollamt Darmstadt präsentiert die Jahresbilanz 2024 für Südhessen - über 3 Milliarden Euro an Steuereinnahmen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Darmstadt (ots)

Das Hauptzollamt Darmstadt ist in Südhessen für die Erhebung von Steuern und Abgaben, der Bekämpfung von Schwarzarbeit sowie der Überwachung des Warenverkehrs zuständig. Über 700 Beschäftigte nehmen diese Aufgaben an den Standorten Bensheim, Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Offenbach am Main und Wiesbaden wahr.

Die Schwerpunkte der Bilanz für das Jahr 2024 im Detail:

Steuereinnahmen:

Das Hauptzollamt Darmstadt hat im letzten Jahr rund drei Milliarden Euro an Steuern und Abgaben erhoben.

Von den Einnahmen entfallen 58,8 Millionen Euro auf Zölle, die der EU zufließen. Die restlichen Einnahmen fließen dem Bundeshaushalt zu. Spitzenreiter sind hierbei die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer mit über 1,5 Milliarden Euro. Daran schließen sich die Verbrauchsteuereinnahmen in Höhe von fast 870 Millionen Euro an - dominiert von der Energiesteuer (mit rund 380 Millionen Euro), der Stromsteuer (mit über 370 Millionen Euro) und der Alkoholsteuer (mit rund 100 Millionen Euro). Aber auch die Kraftfahrzeugsteuer mit etwa 300 Millionen Euro sowie die Luftverkehrsteuer mit über 280 Millionen Euro trugen zum Gesamtergebnis bei.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit:

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Darmstadt wurden im letzten Jahr 630 Arbeitgeber geprüft, rund 2.200 Strafverfahren eingeleitet, etwa 2.200 Strafverfahren abgeschlossen und Schadenssummen von insgesamt 29,5 Millionen Euro ermittelt.

Die Prüfungen wurden bei Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen durchgeführt. Darunter auch gezielte Schwerpunktprüfungen im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Baubranche oder im Speditions-, Transport und Logistikgewerbe. Dadurch konnten die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zur gerechten und korrekten Abführung der Abgaben und damit zur Sicherung des Sozialstaates beitragen.

Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt mit Sitz in Frankfurt am Main überwacht den Waren- und Personenverkehr des Bezirks. Im letzten Jahr wurden bei Kontrollen etwa 350 Kilogramm Rauschgift festgestellt und aus dem Verkehr gezogen. Darunter mehr als 220 Kilogramm Heroin, fast 73 Kilogramm Marihuana, mehr als 47 Kilogramm Amphetamine und knapp 10 Kilogramm Haschisch. Zudem wurden 85.760 Stück Metamphetamine (Crystal) aus dem Verkehr gezogen.

Daneben wurden durch die Kontrolleinheit Verkehrswege fast 508.000 Stück geschmuggelte Zigaretten sichergestellt.

Steueraufsichtsmaßnahmen und Geschäftsprüfungen:

Einen nicht unerheblichen Beitrag zur gerechten Steuererhebung hat der Prüfungsdienst des Hauptzollamtes Darmstadt geleistet. Dieser stellt sicher, dass die Zoll- und Verbrauchsteuervorschriften sowie die gesetzlichen Vorgaben bestimmter Verkehrssteuerarten wie beispielsweise die der Luftverkehrsteuer, eingehalten werden. Im letzten Jahr wurden über 240 Prüfungen und etwa 1.900 Steueraufsichtsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden 12,7 Millionen Euro an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern nacherhoben.

Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie:

Im Bereich der Marken- und Produktpiraterie wurden im letzten Jahr über 7.870 Gegenstände sichergestellt. Im Rahmen der Produktsicherheit wurden im letzten Jahr 21.360 Gegenstände aufgegriffen. Die aus dem Ausland eingeführten Produkte verstoßen gegen rechtliche Vorgaben oder erfüllten sie gar nicht. Die Produkte werden daher aus dem Verkehr gezogen.

Ausbildung und Studium beim Hauptzollamt Darmstadt:

Um die zahlreichen und spannenden Aufgabengebiete des Zolls abzudecken, sind bundesweit über 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. 2024 stellte das Hauptzollamt Darmstadt beispielsweise 56 Auszubildende und Studierende für die zweijährige Zollausbildung (Laufbahn des mittleren Dienstes) und das dreijährige duale Studium (Laufbahn des gehobenen Dienstes) ein.

Das Hauptzollamt Darmstadt sucht auch weiterhin nach Verstärkung! Für eine Ausbildung oder das duale Studium zum 01. September 2026 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2025 bewerben.

Informationen rund um das Bewerbungsverfahren und den Zoll sind unter www.zoll-karriere.de zu finden. Bewerbungen senden Sie uns bitte online über dasselbe Portal.

Fragen rund um Ausbildung und duales Studium können der Ausbildungsleitung des Hauptzollamtes Darmstadt auch gerne telefonisch unter der Rufnummer 06151/9180-1107 oder 06151/9180-1108 sowie per E-Mail an bewerbungsanfragen.hza-da@zoll.bund.de gestellt werden.

Daneben informiert das Hauptzollamt Darmstadt Interessierte auch im Rahmen von Berufsinformationstagen am 07.07.2025 und 06.10.2025. Bitte melden Sie sich hierfür unter der E-Mail-Adresse presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de an.

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell