POL-KN: (Kontanz) - Piaggio-Fahrer kippt im Kreisverkehr um - Alkoholtest ergibt 1,5 Promille
Konstanz (ots)
Am Dienstagabend (16.09.25) ist es auf der Landstraße 221 zwischen Wollmatingen und Ltzelstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen.
Ein 69-jähriger Mann befuhr gegen 21:15 Uhr mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad (Piaggio) die L 221 und fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit in den dortigen Kreisverkehr ein. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin kippte.
Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.
Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Den 69-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
