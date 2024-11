Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht am Altendorfer Tor - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Fi) - Am Samstag, den 9. November 2024, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Altendorfer Tor 24 in Einbeck ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke das neben ihm geparkte Fahrzeug (Ford KUGA) und verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell