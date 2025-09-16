Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme nach Schockanruf (11.09.2025)

(St. Georgen im Schwarzwald / Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Bereits am Donnerstag, den 11.09.2025, ereignete sich in St. Georgen im Schwarzwald ein Schockanruf bei einer 90-Jährigen. Hierbei übergab die Geschädigte in der Folge Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages an einen männlichen Abholer, der kurze Zeit später identifiziert und ermittelt werden konnte. Ein 28-jähriger polnischer Staatsbürger war für die Geldabholung verantwortlich, konnte im Landkreis Rottweil festgenommen werden und sitzt seither aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Konstanz beantragten Haftbefehls des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen in Untersuchungshaft. In dem von ihm geführten Fahrzeug stelle die Polizei umfangreiches Beweismaterial sicher. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin, des Landeskriminalamtes Berlin, der Kriminaldirektion Konstanz sowie der Staatsanwaltschaft Konstanz, die in enger Kooperation diesen Ermittlungserfolg ermöglichten.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell