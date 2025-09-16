Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - 19-Jähriger setzt Reizstoff ein - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (16.09.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein 19-Jähriger in der Charlottenstraße einen 18-Jährigen durch den Einsatz einer Reizstoffwaffe verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sich die beiden jungen Männer gegen 16:30 Uhr zu einem klärenden Gespräch. Während des Treffens setzte der 19-Jährige Reizstoff gegen den 18-Jährigen ein. Dieser erlitt Atemwegsreizungen sowie eine Verletzung im Gesicht und musste zur Beobachtung im Krankenhaus aufgenommen werden. Lebensgefährliche Verletzungen lagen nicht vor.

Der 19-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Am Dienstagmorgen durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des 19-Jährigen. Die Reizstoffwaffe ließ sich bei der Maßnahme nicht auffinden.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell