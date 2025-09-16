PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrerin verletzt sich schwer (15.09.2025)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Bei einem Unfall hat sich eine Radfahrerin am Montag, um 12:30 Uhr, auf der Straße "Prisen" schwerverletzt. Auf der abschüssigen Straße geriet die 62-Jährige ins Rutschen und stürzte daraufhin. Durch den Aufprall auf die Straße zog sie sich Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie umgehend ins Krankenhaus.

