Aldingen-Aixheim (ots) - Am Montagabend hat auf einem Grundstück im Schulweg der Dachstuhl eines derzeit im Umbau befindlichen Einfamilienhauses gebrannt. Gegen 23:00 Uhr stand ein etwa ein Quadratmeter großer Bereich des Dachstuhls in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Brandursache ...

mehr