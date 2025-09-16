POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrerin verletzt sich schwer (15.09.2025)
Schönwald im Schwarzwald (ots)
Bei einem Unfall hat sich eine Radfahrerin am Montag, um 12:30 Uhr, auf der Straße "Prisen" schwerverletzt. Auf der abschüssigen Straße geriet die 62-Jährige ins Rutschen und stürzte daraufhin. Durch den Aufprall auf die Straße zog sie sich Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie umgehend ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell