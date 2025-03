Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Krummestraße, Im Heubrock

Versuchter Betrug per E-Mail

Coesfeld (ots)

Am gestrigen (10.03.2025) Morgen versendete ein bislang unbekannter Täter mindestens zwei Emails an Parteimitglieder eines Ortsvereins in Ascheberg. In dieser Email gab sich der Betrüger als der Vorsitzender des Vereins aus und auch die Emailadresse suggerierte, dass es sich bei dem Absender um diesen handle. Er forderte von den Adressaten Apple Gift Karten in einem dreistelligen Betrag zu kaufen und die Codes per E-Mail an ihn zu senden.

Das kam den angeschriebenen Personen (einem 65-jähriger und einer 62-jährige Aschebergerin) komisch vor und sie kontaktierten den Vorsitzenden persönlich. Dieser bestätigte den Verdacht, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt und die Email nicht von ihm persönlich geschrieben worden war.

Den Anweisungen in der Email folgten sie nicht und es blieb beim Versuch.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell