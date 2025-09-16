POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) - Geparkten Opel angefahren - Polizei bittet um Hinweise (15.09.2025)
Zimmern ob Rottweil (ots)
Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagmorgen, 06:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Kirchstraße/Spittelhöfe einen geparkten schwarzen Opel Astra beschädigt und ist anschließend davongefahren.
Am hinteren linken Radkasten entstanden Beschädigungen in Höhe von rund 3.000 Euro.
Zeugen, die im genannten Zeitraum einen Unfall oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Kirchstraße/Spittelhöfe bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.
