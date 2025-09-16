Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. KN) - Transporter von Paketzusteller rollt weg, rund 50.000 Euro Sachschaden

Stockach / Lkr. KN (ots)

Am Montagabend (15.09.25) hat sich in Stockach ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 30-jähriger Paketzusteller hielt gegen 20:30 Uhr in einer Grundstückseinfahrt im Bereich Pfullendorfer Straße an, um ein Paket zuzustellen. Als er zu seinem Transporter zurückkam und in diesen einsteigen wollte, rollte dieser unkontrolliert rückwärts. Nachdem die Fahrertüre den 30-Jährigen erfasste, stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der Transporter rollte unkontrolliert weiter und stieß zuerst mit einem aus Richtung Kalkofen kommenden 26-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Anschließend kollidierte er mit einem geparkten Auto, bevor er zum Stillstand kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Der Transporter und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

