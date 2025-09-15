PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Konstanz (ots)

Am Samstag (13.09.25) ist es in Konstanz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der die Polizei im Anschluss eine erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers feststellte.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Fiat-Transporters befuhr gegen 16:30 Uhr die Reichenaustraße in Richtung Schneckenburgstraße. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Parkhaus stand ein 62-jähriger Porsche-Fahrer, der in das Parkhaus abbiegen wollte. Beim Vorbeifahren streifte der Fiat-Fahrer den Porsche. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der 35-Jährige seine Fahrt fort. Der Porsche-Fahrer folgte dem Transporter und sprach den Mann an.

Die hinzugerufene Polizei stellte beim Fiat-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp zwei Promille. In der Folge wurde beim 35-Jährigen eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen, zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Den 35-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Er muss mit einem längeren Fahrverbot und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

