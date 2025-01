Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Sternsinger?

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider hat den Verdacht, dass falsche Sternsinger bei ihm geklingelt haben.

Ein 68-jähriger Spender erstattete Anzeige bei der Polizei gegen angebliche Sternsinger, die am Samstagnachmittag bei ihm in Brügge geklingelt hatten. Drei verkleidete Kinder und ein Jugendlicher standen vor seiner Haustür. Die Verkleidung sei etwas ungewöhnlich gewesen, berichtete der Mann später der Polizei. Deshalb habe er sie gefragt, ob sie von der Kirchengemeinde Maria Königin kämen. Das bejahte der Jugendliche und ließ sich Geld und Süßigkeiten geben. Doch kurz danach las der Mann einen Artikel, der vor Betrügern warnt, die sich als Sternsinger ausgeben. Er machte sich auf die Suche und ließ sich seine Spende zurückgeben. Danach erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt nun wegen des Verdachts eines Betrugs. In diesen Tagen ziehen die echten Sternsinger wieder los, um für Hilfsprojekte zu sammeln. Das animiert Trittbrettfahrer. Die Fälle sind bisher im Wesentlichen aus Süddeutschland bekannt. Spenden sammeln ist nicht grundsätzlich verboten. Wer jedoch nur vorgibt, für einen bestimmten Zweck zu sammeln, in Wirklichkeit jedoch in die eigene Tasche wirtschaftet, der begeht einen Betrug. Spender, die sicher gehen wollen, dass die echten Sternensänger der heimischen Kirchengemeinde an der Tür klingeln, der sollte nach einem Ausweis fragen. (cris)

