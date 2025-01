Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch - Diesel abgepumpt

Altena (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem an der Freiheitstraße geparkten Pkw Dieselkraftstoff abgepumpt. Ein aufmerksamer Zeuge sah gegen 2.10 Uhr in der Nacht, dass ein Mann an einem parkenden Fahrzeug stand. Als dieser den Zeugen bemerkte, stieg er zügig in einen mit laufendem Motor wartenden Pkw ein. Offenbar wurde Dieselkraftstoff in unbekannter Menge aus dem Pkw abgepumpt. Der Zeuge informierte die Polizei und übermittelte ein Kennzeichen. Polizeibeamte entdeckten das Fahrzeug kurz darauf in Werdohl auf der B 236 in Höhe des Abzweigs Höllmecke. Darin saßen drei Werdohler im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Sie sagen, dass sie das Fahrzeug mit dem geöffneten Tankdeckel in Altena so vorgefunden hätten.

Unbekannte sind in einen Keller an der Freiherr-vom-Stein-Straße eingebrochen. Sie schlugen ein Kellerfenster an der Gebäuderückseite ein, kletterten in das Gebäude und durchwühlten diverse Schränke.

Zwischen Heiligabend und Freitagmorgen wurden am Amselweg diverse Kellerfenster eines Reihenhauses beschädigt. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

