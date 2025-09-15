Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Unbekannte entwenden große Menge Diesel aus Lastwagen (14.09.2025)

Deißlingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Straße "Auf Mittelhardt" Diesel aus mehreren Lastwagen entwendet.

Die Täter gelangten zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr auf das Gelände und zapften rund 2000 Liter Kraftstoff aus mehreren abgestellten Lastwagen ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Auf Mittelhardt" oder in der Nähe der B27/K5558 bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell